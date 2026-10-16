В Ступино завершили подготовку почвы под посадку 3,5 га нового леса

В Песковском участковом лесничестве (Ступинский филиал ГАУ МО «Мособллес») завершился важный этап лесовосстановления, там подговлена почва под будущие лесные культуры - работы прошли в рамках государственного задания. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Специалисты подготовили пять участков общей площадью 3,53 гектара, делянки полностью очистили от порубочных остатков, а древесину вывезли, чтобы снизить риск распространения вредителей и пожаров. С помощью специализированной техники нарезаны борозды.

С тарший участковый лесничий Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Лариса Струкова подчеркнула, что подготовка почвы — важный этап, от которого зависит приживаемость, сохранность и рост лесных культур, особенно в первые годы.

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