В Жуковском направили в суд уголовное дело о грабеже

Прокуратура города Жуковского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 48-летней жительницы Волгограда по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), материалы направили в Жуковский городской суд для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в сентябре 2007 года обвиняемая находилась у торгового лотка на рынке в Жуковском, где открыто похитила кошелек у пожилой женщины. Там находились деньги и личные вещи потерпевшей, общая сумма причиненного ущерба составила свыше 8 тыс. рублей.

Потерпевшая попыталась вернуть имущество, однако преступница скрылась с места происшествия на автомобиле, удерживая при себе часть похищенных денежных средств. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что разыскиваемая длительное время скрывалась от следствия, сменила паспортные данные и проживала на территории Волгоградской области. Там ее задержали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.