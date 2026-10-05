В Жуковском завершен капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 12

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Строители в ходе капремонта на территории 2515,6 кв. м провели внутренние отделочные работы, выполнили устройство входных групп, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, установили новые системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также в рамках ремонта обновили фасад и кровлю, модернизировали пищеблок, закупили новую мебель и оборудование. Провели благоустройство территории с обустройством детских игровых и спортивных площадок, устройством проездов и тротуаров.

Открыть обновленный детский сад планируется в 4 квартале 2026 года.