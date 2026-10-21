Ветеринарная проверка состояния более 100 коз прошла на ферме Талдомского округа

Ветеринарная проверка состояния более 100 коз прошла на одной из ферм Талдомского округа. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, специалисты Талдомской ветеринарной станции обследовали животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Надежда». Коз проверили на бруцеллез и туберкулез.

По результатам обследования все животные были признаны здоровыми. Никаких нарушений санитарных требований при содержании коз выявлено не было.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли.

Регулярный ветеринарный контроль в животноводческих хозяйствах необходим для поддержания условий для производства безопасной продукции. Развитие сельского хозяйства — приоритет нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».