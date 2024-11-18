«Военно-патриотический диктант» прошел в Мособлдуме

В акции приняли участие учащиеся школ и вузов, юнармейцы, члены молодежных движений. Ребята проверили свои знания по отечественной истории и культуре.

Диктант проводится и в онлайн-формате на сайте проекта. Принять в нем участие можно до 8 декабря.

Итоги диктанта подведут 9 декабря. В этот же день состоится церемония награждения победителей акции.

Впервые диктант провели в 2022 году. С этого времени акция собрала 363 тысячи участников по всей стране.