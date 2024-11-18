«Военно-патриотический диктант» прошел в Мособлдуме
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант» прошла в Московской областной Думе. Мероприятие организовал центр «Авангард».
В акции приняли участие учащиеся школ и вузов, юнармейцы, члены молодежных движений. Ребята проверили свои знания по отечественной истории и культуре.
Диктант проводится и в онлайн-формате на сайте проекта. Принять в нем участие можно до 8 декабря.
Итоги диктанта подведут 9 декабря. В этот же день состоится церемония награждения победителей акции.
Впервые диктант провели в 2022 году. С этого времени акция собрала 363 тысячи участников по всей стране.