Восемьдесят шесть закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Восемьдесят шесть закупок было опубликовано в регионе за прошлую неделю, рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области. Они связаны с проведением ремонтных и строительных работ на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры.

Так, были представлены закупки на проведение капремонта на теплосетях в Дмитрове, Лотошино, Сергиевом Посаде, Подольске и Шатуре, а также в образовательных учреждениях в Щелково, Одинцово, Королеве и других округах.

Кроме того, опубликовали закупки на возведение котельных в Кашире, Власихе, Зарайске, Коломне. Помимо этого, будут реконструированы котельные в Чехове и Ленинском округе.