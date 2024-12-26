Врачи в Балашихе удалили пенсионерке кровоточащую опухоль на голове величиной с мяч

Специалисты Балашихинской больницы удалили пенсионерке кровоточащую опухоль на голове, размер которой был сравним с мячом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В хирургическое отделение филиала №3 поступила жительница в возрасте 75 лет. У пациентки наблюдалось кровотечение из опухолевидного образования на волосистой части головы. Причиной стало то, что женщина упала и ударилась головой — именно местом с опухолью.

Врачи диагностировали множественные атеромы — это кисты подкожной сальной железы. Пациентка рассказала, что они развивались на протяжении многих лет, но никак не беспокоили. Новообразования она скрывала шапкой или платком.

По словам врачей, если бы женщина не упала и не обратилась из-за кровотечения в больницу, со временем у нее мог бы развиться сепсис, что привело бы к летальному исходу.

Пациентку направили на операцию. Врачи иссекли гигантскую капсулу с гноем, обработали и ушили рану. На данный момент женщина уже выписана на амбулаторное лечение. Оставшиеся атеромы меньших размеров ей удалят через несколько месяцев.