Выплату в размере ₽300 тыс. за рождение ребенка получили более 5 тыс. молодых многодетных семей Подмосковья

В Московской области продолжает действовать единовременная выплата для молодых многодетных семей при рождении третьего или последующего ребенка. Ее получили уже более 5 тыс. семей, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы видим, что эта мера поддержки востребована среди семей региона. С момента введения выплаты поддержку получили уже более 5 тыс. семей, а общий объем выплаченных средств достиг свыше ₽1,5 млрд. Выплата призвана помочь родителям на важном этапе жизни, когда в молодой многодетной семье появляется еще один ребенок», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

С начала 2026 года данную меру поддержки получили 2,3 тыс. семьи, а общая сумма выплаченных средств составила ₽697 млн.

Выплата предоставляется молодым родителям в возрасте до 35 лет включительно. Обязательным условием является постоянная регистрация хотя бы одного из родителей на территории Московской области.

Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно через региональный портал госуслуг. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней, а средства поступают на счет заявителя в течение месяца.