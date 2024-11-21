Выплаты в размере 3 млн руб получат семьи погибших военнослужащих в Подмосковье

Подмосковные семьи погибших военнослужащих получат выплаты в размере трех миллионов рублей. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной Думы в четверг.

Ранее выплаты предполагались только для семей погибших бойцов СВО, напомнили в региональном парламенте.

Получить выплату могут родители погибшего военнослужащего, отчим и мачеха, вдова, а также несовершеннолетние дети. Если таких членов семьи у погибшего нет, выплату смогут получить опекуны (попечители), которые воспитали его до наступления совершеннолетия. Если и опекунов нет, то меру поддержки получат братья и сестры погибшего.

Закон распространяется на правоотношения, которые возникли с шестого августа текущего года.