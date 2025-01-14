Выставки, мастер-классы и выступления фигуристов пройдут в Подмосковье в рамках мероприятия «Ледяное искусство»

Проект охватит более 70 парков региона. К примеру, в Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске состоится выставка фотографий «Звездные фигуристы». Также здесь пройдет мастер-класс по аппликации коньков.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организуют мастер-классы по фигурному катанию, в городском парке Раменского гостей научат мастерить зимние брелоки. В Наташинском парке в Люберцах состоятся показательные выступления профессиональных фигуристов, в парке на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне пройдет мастер-класс по росписи коньков акриловыми красками.