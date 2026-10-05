Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников с «цифровой доверенностью»

Появилась еще одна уловка, которую используют мошенники – необходимость отменить или переоформить «цифровую доверенность». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жертве приходит сообщение от имени Социального фонда, налоговой службы или Банка России с требованием срочно переоформить или отменить «цифровую доверенность». В конце сообщения указан «телефон специалиста» для уточнения деталей. Если перезвонить по этому номеру, лжесотрудники начинают выпрашивать у человека код из СМС и убеждают перевести деньги на «безопасный счет». С помощью СМС-кода злоумышленники получают доступ к Госуслугам, мобильному банку и другим сервисам, а также крадут денежные средства жертвы.

Чтобы себя обезопасить не отвечайте и не перезванивайте по номерам из таких сообщений. Запомните: настоящие сотрудники госслужб и ведомств не решают официальные вопросы в мессенджерах, соцсетях или через СМС и не запрашивают никакие коды. Также перепроверяйте информацию: если у вас возникли сомнения, зайдите на официальный сайт организации, найдите контактный номер там и перезвоните сами.

Помните о золотом правиле цифровой гигиены: паника – главный союзник мошенника. Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.