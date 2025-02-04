Жители и гости Подмосковья смогут заняться спортом в парках региона

В субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, более чем в 60 подмосковных парках проведут общеобластное мероприятие «Спорт для всех». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей организуют семейную зарядку, спортивные эстафеты, турниры по зимним видам спорта и не только. Так, например, в Центральном парке Реутова в субботу пройдет семейная зарядка с чемпионом России по легкой атлетике Константином Зуевым и фан-забег, в парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа — семейный турнир «Керлинг по-русски!», веселые старты и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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