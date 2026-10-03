Жители Подмосковья могут оформить заявку на льготное питание в школах через Добродел

Родители или законные представители школьников, имеющих право на бесплатное питание в школах Московской области, могут подать заявление на льготу в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого необходимо авторизоваться в приложении через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Образование» – «Школы» и открыть услугу «Льготное питание в школе». После этого потребуется выбрать муниципальное образование, заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы.

После отправки заявление поступит напрямую в образовательную организацию для рассмотрения, а отслеживать статус его обработки можно в личном кабинете. С результатом можно будет ознакомиться в течение 3 рабочих дней.

Удобно и быстро оформить заявление помогут умные сервисы. Например, родителям или законным представителям не придется вручную заполнять сведения о ребенке – при наличии этих данных в личном кабинете на портале Госуслуг они подтянутся автоматически. Кроме того, система самостоятельно проверят факт обучения школьника в Московской области и наличие имеющихся льгот.

Онлайн-услугой «Льготное питание в школе» воспользовались уже более 128 тысяч раз.

Добродел – это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Присоединиться к нему можно по ссылке.