Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе на премию им. Роберта Рождественского

Премия присуждается за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью, по следующим номинациям: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

Получить премию могут авторы, постоянно проживающие на территории Московской области.

На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Материалы с пометкой «Конкурс Рождественского» нужно отправить в ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека» по адресу: 141241 г. Пушкино Московской области, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, дом 5. Телефон для справок: 8 (496) 539-13-86. Подробнее о конкурсе — здесь.