Жители Подмосковья с июля выиграли 75 тысяч рублей за подписку на электронный счет МосОблЕИРЦ

В число победителей вошли следующие лицевые счета: 50009591, 33484488, 33723674, 81611749, 83155562, 42016622, 34014082, 82924450, 40056196, 91575802.

В общей сложности с начала действия акции в июле ее победителями стали 50 жителей. Они выиграли 75 тысяч рублей.

Чтобы присоединиться к акции, нужно оформить подписку на электронный счет. Это можно сделать в личном кабинете МосОблЕИРЦ. Подробности — здесь.