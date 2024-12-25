Жители Подмосковья с июля выиграли 75 тысяч рублей за подписку на электронный счет МосОблЕИРЦ
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В регионе подвели итоги акции МосОблЕИРЦ «Счастливая подписка». Победители месяца получили по полторы тысячи рублей, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В число победителей вошли следующие лицевые счета: 50009591, 33484488, 33723674, 81611749, 83155562, 42016622, 34014082, 82924450, 40056196, 91575802.
В общей сложности с начала действия акции в июле ее победителями стали 50 жителей. Они выиграли 75 тысяч рублей.
Чтобы присоединиться к акции, нужно оформить подписку на электронный счет. Это можно сделать в личном кабинете МосОблЕИРЦ. Подробности — здесь.