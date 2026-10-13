Жители Подмосковья сдали на переработку и корм для животных около 7 тонн овощей и фруктов

В Подмосковье завершилась сезонная акция по сбору излишков урожая яблок и бахчевых культур. Об ее итогах рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках акции для сбора органических отходов в округах установили более 100 брендированных контейнеров. Все баки были нанесены на интерактивную карту.

«Чтобы яблоки, арбузы и тыквы не превращались в стихийные навалы, мы и в этом году открываем более 100 специальных точек сбора — у рынков, дачных кооперативов и рядом с многоквартирными домами», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Всего было собрано около 7 тонн овощей и фруктов. Их передали на переработку и корм для животных.