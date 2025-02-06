Жители Подмосковья смогут посетить фестивали на базе библиотек

В 2025 году в подмосковных библиотеках проведут более 20 фестивалей различной направленности и тематики. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, для гостей подготовят литературные чтения, авторские встречи и презентации новых книг, книжные выставки, чтения вслух, лекции многое другое. Так, например, в феврале в библиотеках Ивантеевки состоится литературно-творческий фестиваль «Мартовский кот», в библиотеке им. Андрея Белого в Балашихе — литературный фестиваль «Поэтическое стояние».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.