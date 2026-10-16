Жителя Балашихи, который облил экс-супругу кипятком, заключили под стражу

В Балашихе арестовали 40-летнего местного жителя, который в ходе ссоры облил свою бывшую супругу кипятком. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено 8 октября в квартире дома на улице Яганова. Между бывшими супругами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый вылил на экс-жену кипяток из чайника.

В результате женщина получила термические ожоги. На злоумышленника завели уголовное дело. Свою вину он не признал.

В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. С учетом риска, что, оставаясь на свободе, злоумышленник может попытаться скрыться или начать давить на потерпевшую, суд принял решение о заключении мужчины под стражу.