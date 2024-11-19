Жителя Долгопрудного приговорили к обязательным работам за вандализм в парке

В Долгопрудном вынесли приговор местному жителю за вандализм, передает Прокуратура Московской области. Правонарушение было совершено в Центральном городском парке культуры и отдыха.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сломал установленные в парке шкафы вводно-распределительных устройств. Из-за этого произошло короткое замыкание, и отключился главный распределительный щит парка.

В результате действий злоумышленника был причинен материальный ущерб на сумму более ста тысяч рублей.

Нарушителя приговорили к выполнению обязательных работ на срок 150 часов.