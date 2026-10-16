Жителям Московской области рассказали, как оформить право на паллиативную помощь

Паллиативная помощь оказывается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями такими как онкологические заболевания на поздней стадии, хронические заболевания сердца и легких, почек и печени, когда они переходят в стадию недостаточности, декомпенсации. Тяжелые дегенеративные заболевания нервной системы, тяжелые необратимые последствия инсультов и травм, деменция и орфанные заболевания. Отдельно выделяют группы пациентов, подлежащих паллиативной помощи, в том числе с угрожающими жизни состояниями, прогрессирующими состояниями без возможности радикального лечения и необратимыми состояниями с тяжелой инвалидностью.

Самый простой путь — позвонить на единую круглосуточную горячую линию паллиативной медицинской помощи Московской области по номеру 8 (498) 683-83-83. Операторы координационного центра помогут сориентироваться, ответят на вопросы и подскажут дальнейшие действия. Центр работает на всё Подмосковье и оказывает помощь как взрослому, так и детскому населению.

Решение о признании пациента нуждающимся в паллиативной медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицинской организации, в которой пациент наблюдается или лечится. Документы на комиссию подает лечащий врач. Комиссия проверяет соответствие диагноза группам заболеваний, при которых показана паллиативная помощь, и выносит решение. Для детей алгоритм аналогичен. Медицинская организация обращается в «Московский областной хоспис (для детей)» для проведения совместной врачебной комиссии. По результатам оформляются два протокола. Один о признании нуждающимся в паллиативной медицинской помощи и об определении перечня необходимых медицинских изделий. После признания пациента нуждающимся в паллиативной помощи данные вносятся в специальный регистр учёта пациентов.

«Паллиативная помощь позволяет решить вопросы обезболивания и симптоматического лечения, провести коррекцию фармакотерапии болевого синдрома с индивидуальным подбором доз, противосудорожной терапии при невозможности контроля в амбулаторных условиях. У пациента появляется возможность получить медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем, для использования на дому. При необходимости проводится плановая госпитализация в паллиативное отделение для коррекции терапии, купирования тяжёлых симптомов или обучения родственников. Для паллиативных пациентов работает выездная патронажная служба в случаях когда пациент не может лично посетить необходимых специалистов», — прокомментировала главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко.

Оформление занимает несколько дней, а помощь доступна бесплатно по ОМС.