Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
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В Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали жителям региона о лесопожарной обстановке в регионе, а также о прогнозе на ближайшие дни.
3 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.
4 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах – II класс.
5 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах – II класс.
6 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском, и Талдомском лесничествах – II класс.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 9-12С, ночью – 0 - плюс 9С. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.