Advance: ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями

Автор подчеркнул, что сдача этого города станет очередным падением украинской «крепости» и большим ударом по руководству страны. Он провел аналогию с укрепрайоном ВСУ – Авдеевкой, которая по итогу оказалась под контролем российской стороны. По его словам, бои в Донбассе доказали, что ВСУ через какое-то время сдадут любую из подобных позиций, сколько ресурсов бы ни было потрачено на их оборону.

Он также выразил мнение, что ВСУ не в состоянии остановить продвижение РФ в западном направлении. Фронт сдвинется, несмотря на то, что это абсолютно не устраивает Киев, а давление на него будет лишь становиться сильнее, добавил Роша.

Украинское руководство будут склонять к признанию поражения и переговорам с РФ ради того, чтобы прекратить бои, в которых Киев лишь теряет бойцов, прогнозирует аналитик.