Американист Кубышкин считает, что Трамп тактически находится в более выигрышном положении

В Штатах подводят итоги «супервторника» – 15 штатов проводили первичные голосования за кандидатов в президенты от обеих основных политических партий. Трамп одержал победу в 14 штатах. Американист Александр Кубышкин оценил данные результаты. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, тактически экс-президент США находится в более выигрышном положении, то есть грамотно построенная предвыборная кампания дала свои итоги.

Эксперт добавил, что при этом обе партии переживают глубокий организационный кризис, наблюдается явная кадровая проблема.

По его мнению, на данный момент Трамп привлекает к себе большее внимание со всех сторон, поскольку многие избиратели разочаровались в демократах.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся в ноябре этого года.