Американский сенатор назвал позором визит Зеленского в США
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Визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является «позорным фарсом». Соответствующее заявление сделал американский сенатор Джей Ди Вэнс в эфире местного телевизионного канала Fox News.
В эфире Вэнс назвал позорным визит украинского лидера и тот факт, что сейчас он вновь потребует от американских налогоплательщиков огромных сумм для продолжения конфликта.
По словам сенатора, визит Зеленского является нелепым и задуманным только ради того, чтобы надавить на республиканцев. Он считает, что таким образом, республиканцев хотят отвлечь от проблемы на южной американской границе и заставить их одобрить еще один пакет помощи для Киева. Вэнс заявил, что не пойдет на это и посоветовал остальным республиканцам последовать его примеру.
Он также заявил, что если бы украинский президент был по-настоящему умен, он бы сам оказал давление на американского коллегу Джо Байдена, чтобы вынудить того провести переговоры по вопросу границы США.
«Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь», – заключил Вэнс.