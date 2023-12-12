Американский сенатор назвал позором визит Зеленского в США

В эфире Вэнс назвал позорным визит украинского лидера и тот факт, что сейчас он вновь потребует от американских налогоплательщиков огромных сумм для продолжения конфликта.

По словам сенатора, визит Зеленского является нелепым и задуманным только ради того, чтобы надавить на республиканцев. Он считает, что таким образом, республиканцев хотят отвлечь от проблемы на южной американской границе и заставить их одобрить еще один пакет помощи для Киева. Вэнс заявил, что не пойдет на это и посоветовал остальным республиканцам последовать его примеру.

Он также заявил, что если бы украинский президент был по-настоящему умен, он бы сам оказал давление на американского коллегу Джо Байдена, чтобы вынудить того провести переговоры по вопросу границы США.