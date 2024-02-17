Антонов назвал заявления США о смерти Навального вмешательством в дела РФ

Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела РФ и пытаются воспользоваться ситуацией для введения новых санкций, когда говорят о смерти Алексея Навального*. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Представитель дипмиссии подчеркнул, что смерть любого человека – это трагедия. В то же время, он заявил, что очень важно в данной ситуации разобраться в деталях. Но американские политики ждать не хотят, они уже обвинили во всем руководство РФ, добавил он.

Дипломат подчеркнул, что в российском посольстве уже заметили «поток желчи», направленный в адрес РФ. Антонов выразил мнение, что Штатам не нужно разбираться в проблеме, им хочется лишь нанести урон России. Он добавил, что США ищут повод для выпадов и введения новых санкций в отношении РФ. Делается это для того, чтобы спасти разваливающийся порядок, основанный на неизвестных правилах, считает посол.

«Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения», – заключил он.

* – признан террористом и экстремистом.