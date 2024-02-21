РФ не отказывается от диалога с Украиной. Москва убеждена в том, что рано или поздно договоренности между сторонами удастся достигнуть. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в комментарии для издания Newsweek .

В беседе с изданием представитель российской дипломатической миссии заявил, что руководство РФ убеждено в том, что договоренности будут достигнуть. Он также указал на то, что это будет сделано вопреки всем попыткам покровителей киевского режима затянуть кризис.

Антонов также подчеркнул, что российская сторона и в данный момент «не отказывается от диалога». Он напомнил, что еще весной 2022 года были запущены переговоры в Стамбуле, после чего конфликт мог быть окончен, но давление со стороны третьих сторон этому помешало. Дипломат выразил мнение, что они давили, потому что перемирие было не в их интересах.

Коллективный Запад сделал все возможное для того, чтобы оставить Украину без независимости и превратить ее в плацдарм для противостояния РФ, заключил он.