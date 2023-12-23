Антонов: США зачеркивают последние возможности по диалогу с РФ
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Соединенные Штаты перечеркивают последние возможности для восстановления диалога с Россией при помощи новых пакетов санкций. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова передает российское посольство в социальных сетях.
Российский посол заявил, что санкции со стороны Штатов наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям государств. По мнению дипломата, таким образом США полностью перечеркивают возможность восстановления диалога по тем немногочисленным темам, в которых страны могли иметь близкие позиции.
Он также отметил, что Вашингтон открыто и упорно демонстрирует стремление нанести РФ стратегическое поражение, в том числе и в экономике. По мнению Антонова, огромное количество санкций от Штатов является попыткой помешать развитию российского национального хозяйства и СВО на Украине.
Дипломат указал на то, что большая часть новых американских санкций затрагивает организации в «третьих» государствах. Антонов заявил, что американская сторона пытается запугать партнеров РФ, ограничив страну от всех.