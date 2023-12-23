Антонов: США зачеркивают последние возможности по диалогу с РФ

Соединенные Штаты перечеркивают последние возможности для восстановления диалога с Россией при помощи новых пакетов санкций. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова передает российское посольство в социальных сетях .

Российский посол заявил, что санкции со стороны Штатов наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям государств. По мнению дипломата, таким образом США полностью перечеркивают возможность восстановления диалога по тем немногочисленным темам, в которых страны могли иметь близкие позиции.

Он также отметил, что Вашингтон открыто и упорно демонстрирует стремление нанести РФ стратегическое поражение, в том числе и в экономике. По мнению Антонова, огромное количество санкций от Штатов является попыткой помешать развитию российского национального хозяйства и СВО на Украине.

Дипломат указал на то, что большая часть новых американских санкций затрагивает организации в «третьих» государствах. Антонов заявил, что американская сторона пытается запугать партнеров РФ, ограничив страну от всех.