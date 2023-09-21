Армянский премьер отказался подавать в отставку при любых условиях

Он дал понять своим соратникам, что попытается сохранить за собой руководящий пост любыми путями.

Об этом рассказала газета «Грапарак» на фоне массовых акций протеста в Ереване. Протестующие пытаются заставить Пашиняна уйти в отставку, обвиняя его в возникшем кризисе, который вновь образовался в Нагорном Карабахе. По утверждению прессы, Никол Пашинян во время этих протестов собрал своих сторонников и обозначил свою позицию.

«Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», - указано в статье.

Именно таким решением авторы статьи объясняют силовой разгон манифестантов. Против них были применены светошумовые гранаты и дубинки.