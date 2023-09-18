Associated Press: Словакия прекратит помощь Украине в случае возвращения к власти Фицо

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья партия Smer имеет все шансы победить на досрочных парламентских выборах, планирует в случае своего возвращения к власти отменить военную и экономическую помощь Украине, бросая прямой вызов Еврососоюзу и НАТО, пишет The Associated Press.

«Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем посылать оружие и боеприпасы на Украину», – заявил Фицо на недавнем предвыборном митинге.

Агентство отмечает, что Фицо и его партия проводили предвыборную компанию с явно выраженным пророссийским и антиамериканским уклоном. И это является частью общей европейской тенденции.

И в других странах, включая Германию, Францию и Испанию, партии, скептически относящиеся к вмешательству в дела Украины, пользуются значительной поддержкой. Во многих из этих стран предстоят национальные или региональные выборы, которые могут изменить баланс общественного мнения в сторону от Киева к Москве, заключает The Associated Press.