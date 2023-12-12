Австралийская ведущая высмеяла запутавшегося Байдена

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи в эфире высмеяла президента Соединенных Штатов Джо Байдена, запутавшегося в речи, несмотря на подсказки с телесуфлера в ходе своего визита в Лас-Вегас.

В своем выступлении американский президент хвастался вложениями в инфраструктуру своей страны, параллельно критикуя прошлого главу государства Дональда Трампа. В ходе этой речи он запутался во вложенной сумме, заявив «более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов».

Ведущая также указала на то, что Байден не сказал ничего ни о миграционном кризисе в своей стране, ни о проблемах с законом своего сына. При этом, кадры с запутавшимся Байденом рассмешили участников эфира. Они подчеркнули, что глава США читал с суфлера и все равно умудрился так сильно запутаться.

После этого Панахи заявила, что президент снова повторил свои неправдивые слова о том, что проехал свыше миллиона миль на поездах Amtrak. Она заявила, что Байден всегда врет о вещах, которые разоблачили даже провластные СМИ. Ведущая заявила, что каждый раз, когда Байден говорит, он почти гарантированно врет.