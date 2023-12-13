Байден обвинил республиканцев в игре на стороне России против Украины
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Отказ Республиканской партии выделять финансы Киеву помогает российской армии, так считает глава Белого дома.
Президент Соединенных Штатов считает, что республиканцы со своими требованиями не давать денег правительству Зеленского до тех пор, пока не будут обеспечены интересы американцев, помогают Путину и его окружению.
«Российские патриоты в Москве праздновали, когда республиканцы проголосовали за блокирование помощи Украине», - заявил он.
Это утверждение Байдена привело The Guardian. Он добавил, что отказ от поддержки со стороны республиканцев активно поддерживался российскими СМИ и их ведущими. Президент предложил всем представителям Республиканской партии вновь вступить на путь свободы и переосмыслить отказ от помощи ВСУ.