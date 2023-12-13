Президент Соединенных Штатов считает, что республиканцы со своими требованиями не давать денег правительству Зеленского до тех пор, пока не будут обеспечены интересы американцев, помогают Путину и его окружению.

«Российские патриоты в Москве праздновали, когда республиканцы проголосовали за блокирование помощи Украине», - заявил он.

Это утверждение Байдена привело The Guardian. Он добавил, что отказ от поддержки со стороны республиканцев активно поддерживался российскими СМИ и их ведущими. Президент предложил всем представителям Республиканской партии вновь вступить на путь свободы и переосмыслить отказ от помощи ВСУ.