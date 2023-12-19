Байден подал Зеленскому сигнал о выходе США из конфликта

В словах американского президента Джо Байдена проглядываются значительные изменения, которые могут быть сигналом о скором выходе Соединенных Штатов из конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью с каналом Judging Freedom .

Джонсон указал на слова Байдена, произнесенные по итогам минувшей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что раньше американский лидер заявлял о том, что его страна будет с Украиной «столько, сколько потребуется». В то же время, сейчас он обещает быть с ней «столько, сколько сможем», заявил эксперт.

Аналитик выразил мнение, что данная перемена в риторике свидетельствует о смене настроя в американском правительстве. Он также заявил, что Белый дом уже готов оказывать полноценное давление на украинского лидера.

По мнению эксперта, Украина разделит участь Южного Вьетнама и остальных союзников, которых в свое время бросили США. Джонсон заключил, что Штаты «уже купили билет на выход».