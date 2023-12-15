Президент Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал Израиль за недостаточные усилия по спасению гражданских в Газе. Тем не менее американский лидер отметил, что Израиль должен продолжать свою операцию против ХАМАС на территории Газы. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В своей речи Байден заявил, что хочет от израильского государства концентрации на спасении жизней гражданского населения сектора Газы. Президент Штатов добавил, что армии Израиля нужно быть аккуратнее при проведении операции, но прекращать ее не стоит.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Байденом заявил, что отказ Соединенных Штатов от военной помощи Израилю мог бы привести к перемирию в Газе. Турецкий лидер указал американскому коллеги на то, что в последнее время и мировое, и американское общественное мнения призывают к миру в ближневосточном конфликте.