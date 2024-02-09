Байден возмутился упоминаниями его проблем с памятью в отчете спецпрокурора

Американский президент Джо Байден был сильно возмущен, прочитав отчет спецпрокурора и ненадлежащем хранении секретных документов, в которой глава государства упоминался как человек, имеющий проблемы с памятью. Об этом Байден высказался в своем неанонсированном обращении к нации накануне, передает информационное агентство РИА Новости .

Байден заявил, что является пожилым мужчиной с благими намерениями, который поставил свою страну на ноги.

Он также прокомментировал заявление из отчета о том, что президент Штатов, якобы, не помнит когда умер его сын. Байден стиснул зубы от гнева и задался вопросом, как прокурор посмел затрагивать эту тему. Как утверждает американский лидер, он помнит дату смерти сына и поминает его.