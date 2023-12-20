Украинское организованное военное сопротивление может закончиться уже этой весной – скорее всего, фронт рухнет. Соответствующее заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам Балицкого, уже стало понятно, что украинские ВС, как и само государство, в целом, «не состоялись». Он предрек, что в течение зимнего-весеннего сезона «история» с организованным военным сопротивлением Украины будет окончена. Губернатор добавил, что вместе с этим ожидает и обрушение украинского фронта. Он отметил, что наступательный потенциал ВСУ отсутствует на фоне недостаточного количество вооружения и подготовки солдат.

Он также отметил, что националистические батальоны украинских ВС, которые ранее демонстрировали «хорошую динамику боя», на данный момент уже практически полностью перестали существовать. Губернатор подчеркнул, что в рядах ВСУ остались лишь неспособные вести боевые действия солдаты. Хуже для украинской стороны эту ситуацию делает общая неорганизованность: разная техника с разными запчастями и разным обучением, указал Балицкий.

Губернатор заявил, что из-за неумения ВСУ применять западную технику, они ее очень часто теряют. По его словам, у украинской стороны также имеются проблемы с взаимодействием родов войск.