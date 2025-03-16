Белый дом: мирный договор потребует от Киева обязательных территориальных уступок

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине может быть рассмотрен вариант, при котором Киев откажется от части своих территорий в обмен на гарантии безопасности.

По мнению Уолтца, вероятность того, что Украина станет членом НАТО, крайне мала.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — заявил политик.

Также представитель администрации США сообщил, что в случае отказа России от предложенного Трампом перемирия, США готовы принять меры. По его словам, цель США — обеспечить прочный мир.

Ранее Майкл Уолц заверил, что США не хотят делать шаги в сторону затягивания конфликта на Украине. Обострения в течение еще нескольких лет — это непозволительный сценарий для Вашингтона. Американский госслужащий подчеркнул, что также не позволят затягивать ситуацию и Киеву, который так жаждет получить военную и финансовую помощь от США. Как напомнили в Белом доме, Зеленского ждут на переговоры, но в полной готовности к миру.