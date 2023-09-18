Бербок отправилась в США налаживать контакты с республиканцами на случай победы Трампа

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своей многодневной рабочей поездки в США пытается налаживать контакты с представителями Республиканской партии на случай, если победу на следующих президентских выборах одержит Дональд Трамп. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

По ее словам, такая работа необходима, так как на минувшее президентство Трампа пришлось некоторое охлаждение между Берлином и Вашингтоном.

Она призналась, что тогда многие заявления Трампа были для европейцев шоком. В частности, его сомнения в необходимости сохранения НАТО.

В ходе своего визита в США, начавшегося 12 сентября, Бербок уже встретилась с двумя видными республиканцами – партийным лидером в Сенате Митчем Макконнеллом и губернатором Техаса Грегом Эбботом.