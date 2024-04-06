Bloomberg: у Европы есть ряд требований к будущему генсеку НАТО

Ряд восточноевропейских государств заявили о готовности поддержать основного кандидата на роль нового генсека Североатлантического альянса, нидерландского премьера Марка Рютте, но только при условии, что на высших постах НАТО увеличится количество выходцев из региона. Об этом сообщили журналисты информагентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Авторы материала напомнили, что в данный момент высшими чинами в блоке из представителей Восточной Европы обладает лишь замгенсека Мирча Джоанэ – уроженец Румынии.

После того, как РФ начала свою СВО на территории Украины, восточноевропейские страны обрели уверенность и стали стремиться к заполучению большего влияния на принятие решений в блоке.

Авторы указали, что Марку Рютте нужно заручиться поддержкой 32-х стран НАТО для получения должности.