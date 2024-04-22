Bloomberg: у Трампа могут быть проблемы из-за затрат на судебные процессы

У американского политика Дональда Трампа заканчиваются деньги на дальнейшие судебные разбирательства, заявили журналисты информационного агентства Bloomberg со ссылкой на данные его предвыборной кампании.

Согласно информации агентства, экс-президент Соединенных Штатов потратил почти $5 миллионов на судебные издержки в прошлом месяце, и на его счетах для оплаты адвокатов остается лишь $6,8 миллионов, что может спровоцировать проблемы с финансами у политика.

В информагентстве также отметили, что Трамп финансирует суды за счет комитета Save America, который собирает средства от доноров.

Журналисты предположили, что Трампу придется в дальнейшем воспользоваться собственными средствами или привлечь дополнительные пожертвования. Они также напомнили, что Национальный комитет партии республиканцев ранее отказался покрывать счета Трампа по судам.

Согласно информации FT, с января прошлого года политик потратил порядка четверти пожертвованных денег на судебные разбирательства.