Боррель призвал страны Евросоюза решить, продолжать ли поддерживать Украину

Члены Евросоюза в самое ближайшее время обсудят, стоит ли поддерживать Киев в его противостоянии с Россией «при любом сценарии». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил дорабатывающий до конца ноября свой срок еврокомиссар по дипломатии Жозеп Боррель.

По словам дипломата, ЕС должен принять ответственное решение о дальнейшей стратегии в свете недавней победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда США действуют, а европейцы только реагируют на это. Мы должны взять на себя свою долю ответственности. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться», — подчеркнул глава евродипломатии.

По словам Борреля, встречи глав МИД стран-членов ЕС запланированы в Брюсселе на 18 и 19 ноября.

Напомним, Дональд Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход президента Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.