Британский полковник назвал главной целью Киева уничтожение Крымского моста

Главной целью в стратегии ВСУ является уничтожение Крымского моста. Соответствующее заявление сделал британский полковник в отставке Глен Грант в беседе с «Эспресо».

По словам военного, первоочередной целью для украинских ВС является Крымский мост. Он подчеркнул, что уничтожение данного объекта смогло бы нарушить сообщение РФ с Крымом, что вынудило бы первых больше полагаться на морские и сухопутные пути. Это, в свою очередь, спровоцировало бы проблемы с логистикой, подчеркнул Грант.

Полковник также заявил, что практика Второй мировой войны показала, что уничтожение подобных объектов является стратегически ценной задачей за счет последствий таких разрушений.

В то же время Грант отметил, что несмотря на эффективность ассиметричных действий, он со скептицизмом смотрит на перспективу для Украины таким образом переломить ход противника. Причиной для этого он назвал сильный перевес в ресурсах в российскую сторону.