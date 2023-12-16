Бывший советник Пентагона назвал Ирак «огромной стратегической катастрофой» для США

Соединенные Штаты должны уйти с территории Ирака, так как пребывание американской армии в этой восточной стране является «огромной стратегической катастрофой». Соответствующее заявление сделал экс-советник Минобороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор в своих социальных сетях .

В своем посте полковник отметил, что на данный момент в Ираке находится порядка 5000 американских военных, расположенных более чем в десятке баз, разбросанных по стране. По словам экс-советника, каждый из этих солдат сейчас является просто «сидячей мишенью».

Он заявил, что Штатам нужно уходить с территории Ирака, и задался вопросом, зачем США там находятся. Макгрегор предположил, что это нужно для сокрытия того факта, что Соединенные Штаты потерпели неудачу в данной стране, и она превратилась в «огромную стратегическую катастрофу» из-за «хаоса», который там создали американцы.