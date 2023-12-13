Дания попала в неловкое положение из-за договора с РФ о рыболовстве в районе Фарерских островов

В то время, как весь Запад рвет свои отношения с РФ, датская автономия продлевает с ней сотрудничество, чем ставит Копенгаген в крайне глупое положение.

На Danmarks Radio выступил Флемминг Сплидсбоэль, старший научный сотрудник Датского института международных исследований. Он описал ситуацию, которая сложилась на данный момент. По договору, Фарерские острова, датская автономия и одна из основных частей страны, допускают к себе российский рыболовецкий флот, и сами могут ловить рыбу в Баренцевом море. Недавно власти Фарер продлили свой договор с Россией.

«Если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку», - пожаловался датчанин.

Получается, что датские власти помогают Украине и Западу с одной стороны, и одновременно помогают россиянам вести шпионскую деятельность. Это ставит их в крайне глупое и неловкое положение.