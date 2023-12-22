Депутат Госдумы предложил конфисковать активы США на территории России

Михаил Шеремет выступил с инициативой об ответной мере на действия Соединенных Штатов.

Белый дом уговаривает своих союзников конфисковать российские активы российского Центробанка, которые сейчас заморожены на территории ряда государств. Данные деньги должны быть переданы Украине взамен прекращения помощи с Запада. Сейчас американское правительство оказывает давление на Японию, Канаду, Францию, ФРГ, Италию и Великобританию, чтобы те пошли на такой шаг.

Депутат Государственной Думы от Республики Крым предложил превентивно ввести в РФ закон, который разрешит проводить конфискацию американских активов в качестве ответной меры.

«Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Шеремет вдобавок считает, что всех, кто посягает на российскую собственность, надо объявлять преступниками с подачей данных в международный розыск.