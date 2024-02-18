Депутат Рады Устинова: Киев боится участия США в войне на Ближнем Востоке

Украинское руководство опасается потенциального вступления Соединенных Штатов в ближневосточный конфликт, ведь в таком случае Киеву придется конкурировать за оружие с американским Министерством обороны. Соответствующее заявление сделала член временной комиссии Верховной Рады Александра Устинова в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук.

Устинова заявила, что Киев наблюдает за ситуацией на востоке и считает, что велика вероятность втягивания Штатов в данную войну. В таком случае, Украине придется конкурировать за вооружение не только с Израилем, но и с армией США, опасается Киев.

Депутат также заявила, что Соединенные Штаты уже истощили собственные запасы в нескольких категориях оружия, потратив его на Украину. Уже сейчас американцы вынуждают Киев искать новые источники снарядов, добавила она. Устинова также сообщила, что украинское правительство ведет прямые переговоры с компанией Raytheon для последующего расширения производства боеприпасов для ЗРК Patriot. Тем не менее любое решение производителя неизбежно натолкнется на сложную бюрократию, подчеркнула она.

Потенциальное участие Соединенных Штатов в конфликте на Ближнем Востоке является страшным сценарием для Киева, так как он тогда останется безоружным, заключила Устинова.