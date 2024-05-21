По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента о обороне Алексея Журавлева, громкие заявления бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд об ударах по территории России являются только прощупыванием общественного мнения. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что ее речи в разы смелее заявлений Белого дома, который официально не разрешает Незалежной наносить удары американским оружием по нашей стране. Это свидетельствует о том, что политики Запада, уйдя в отставку, становятся намного смелее в своих заявлениях.

По мнению парламентария, в действительности обстрелы ведутся уже давно с применением американских HIMARS и ракет ATACMS. В связи с чем вся данная дискуссия в публичной плоскости заводится Вашингтоном лишь как оправдание для собственного населения.