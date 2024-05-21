Депутат Журавлев считает, что заявления Нуланд об ударах по России являются проверкой общественного мнения
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента о обороне Алексея Журавлева, громкие заявления бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд об ударах по территории России являются только прощупыванием общественного мнения. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что ее речи в разы смелее заявлений Белого дома, который официально не разрешает Незалежной наносить удары американским оружием по нашей стране. Это свидетельствует о том, что политики Запада, уйдя в отставку, становятся намного смелее в своих заявлениях.
По мнению парламентария, в действительности обстрелы ведутся уже давно с применением американских HIMARS и ракет ATACMS. В связи с чем вся данная дискуссия в публичной плоскости заводится Вашингтоном лишь как оправдание для собственного населения.