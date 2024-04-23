Депутат Журавлев заявил, что киевский режим создает нацистское капище

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, властям киевского режима есть смысл заявить свои права на мощи Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини и также захоронить их на военном мемориальном кладбище под Киевом. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что речь идет об очередном подтверждении нацистской сущности киевского режима и стремлении ее закрепить посредством ритуалистики.

По мнению парламентария, если с Бандерой все понятно, то есть у него имеется физическая могила, то у Шухевича, которого украинская власть тоже хочет перезахоронить под Киевом, даже могила отсутствует, поскольку его пепел был развеян над рекой Збруч.

Он добавил, что непонятно, что в данной ситуации планируется захоронить на кладбище, если только речную воду. Однако для нацистов это не имеет значения, главное — организовать необходимое капище.