Киевскому режиму после прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа стоит готовиться к самому худшему сценарию развития событий в противостоянии с Россией. К такому выводу пришел бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

В частности, в интервью американскому телеканалу CNN Стивридис заявил, что Трамп в рамках обещанной в предвыборной риторике сделки совершенно точно вынудит Украину признать за Россией ее новые регионы, занятые в ходе СВО.

«Думаю, что Трамп подтолкнет обе стороны к тому, чтобы сесть за стол переговоров… в реальности (Россия. — прим.ред.) в итоге сохранит за собой… то, что она сейчас занимает», — заявил Ставридис.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.