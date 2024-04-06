Экс-полковник Жак Бо: армия РФ превосходит НАТО в координации

ВС РФ организовали эффективную координацию системы подразделений и вооружения, что обеспечивает преимущество российской стороны в зоне СВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделал швейцарский полковник в отставке Жак Бо в беседе с Daniel Davis/Deep Dive, опубликованной на видеохостинге YouTube .

По словам эксперта, у российской стороны имеется последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет армию РФ и систему вооружения в единую систему. Именно это делает российские ВС сильнее украинских и НАТО, добавил он.

Полковник также указал на то, что даже при учете похожих характеристик отдельных единиц техники противников, главным фактором остается способность армии координировать ее работу. Это также является большим преимуществом для ВС РФ, заявил Бо, добавив, что даже НАТО вряд ли может достичь такой координации.

Офицер заявил, что украинские ВС значительно ухудшили собственный потенциал, введя в строй технику, поставляемую Западом. Он указал на то, что она поставляется из разных государств и такую разную технику намного сложнее объединить в слаженную систему, что тоже складывается на результатах ВСУ в данном конфликте.