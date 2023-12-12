Соединенные Штаты намеренно подорвали установление мира между Россией и Украиной. Соответствующее заявление сделала бывшая сотрудница американского государственного департамента Энн Райт в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Ее слова передает издание РИА Новости .

Во время своего выступления Райт заявила, что в процессе ведения мирных переговоров, их никогда не стоит «торпедировать». По ее словам, именно это и сделали Штаты, когда происходили попытки установить мир между РФ и Украиной. Райт напомнила, что экс-канцлер Германии уже упоминал о том, что при его попытке организовать переговоры, его усилия были «торпедированы» США.

Экс-работник Госдепа также напомнила о том, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет говорил подобное. Райт подчеркнула, что необходимо работать во имя мира вместо того, чтобы пытаться помешать его установлению.